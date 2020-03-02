2020-03-02T15:05:31+03:00
Спорт

Команда «Союз» представит Кировскую область на всероссийских соревнованиях

Стал известен победитель еще одной серии игр клуба «Золотая шайба»
Алина Сашина
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Участие в этом этапе принимали юноши 2003-2004 года рождения. Фото:vk.com/youthsport43Участие в этом этапе принимали юноши 2003-2004 года рождения. Фото:vk.com/youthsport43
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В Кирове прошла очередная серия игр Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба». Участие в этом этапе принимали юноши 2003-2004 года рождения. За победу боролись пять команд из Кирова, а также Слободского, Зуевского, Пижанского и Фаленского районов.

В этом году турнир был посвящен памяти Романа Ердякова. Кировчанин погиб в 2000 году в Аргунском ущелье при выполнении боевого задания в ходе проведения контртеррористической операции федеральных сил на Северном Кавказе.

Победителями этого этапа стали хоккеисты кировской команды «Союз». Они будут защищать честь нашего региона на всероссийских финальных соревнованиях клуба «Золотая шайба». Турнир состоится в апреле в городе Салават Республики Башкортостан.

- Я доволен работой своей команды на льду, - рассказал капитан команды «Союз» Степан Плехов. - Все старались и выкладывались по максимуму, чтобы победить. К играм мы готовились в течение двух месяцев, тренировались каждый день. Для участия в финале мы планируем готовиться еще усерднее и интенсивнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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