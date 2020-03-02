В Кировской области пропал 55-летний мужчина
В Кировской области волонтеры «Liza Alert» и полиция разыскивают 55-летнего Павла Чучалина. Он живет в селе Караул Богородского района. На странице поисковиков в соцсети сообщается, что 29 февраля мужчина уехал на автомобиле марки УАЗ «Патриот» в неизвестном направлении. С тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы Павла: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы короткие, темно-русые, глаза карие. На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю зимнюю куртку с оранжевой вставкой, темно-синие штаны и зеленые сапоги.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU