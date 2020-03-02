2020-03-02T14:00:01+03:00
Общество

В Кировской области пропал 55-летний мужчина

Его нет дома уже третий день
Александр МАКАРОВ
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Мужчина пропал 29 февраля. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина пропал 29 февраля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области волонтеры «Liza Alert» и полиция разыскивают 55-летнего Павла Чучалина. Он живет в селе Караул Богородского района. На странице поисковиков в соцсети сообщается, что 29 февраля мужчина уехал на автомобиле марки УАЗ «Патриот» в неизвестном направлении. С тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы Павла: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы короткие, темно-русые, глаза карие. На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю зимнюю куртку с оранжевой вставкой, темно-синие штаны и зеленые сапоги.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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