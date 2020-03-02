«Комсомолка» предлагает кировчанам поучаствовать в фотоконкурсе «Мой любимый огород»
Редакция «Комсомольской правды» в Кирове спешит порадовать своих читателей новым фотоконкурсом. За интересный снимок жители могут получить в подарок сертификаты в питомник «Ягодное», которые окажутся очень кстати в разгар весенних работ на участке.
На этот раз фотоконкурс пройдёт сразу в пяти номинациях.
1. «Урожай в банке».
Присылайте снимки ваших «запасов на зиму»: аппетитных солений, варений и компотов.
2. «Цветочная симфония».
Предлагаем вам отправить фотографии цветов, выращенных на вашем дачном участке, необычных цветочных композиций и букетов.
3. «Овощной богатырь».
Кировчане, желающие поучаствовать в указанной номинации, могут присылать нам фотографии овощей-гигантов, выращенных на грядках.
4. «Экзотика с грядки».
Отправляйте нам снимки овощей и фруктов, не типичных для наших краев. Может быть вам удалось вырастить на своем участке манго или ананас.
5. «Чудеса природы».
Делитесь с нами фотографиями овощей с необычными и забавными формами плода.
ВАЖНО
Для участия в конкурсе нужно подписаться на страницу издания Вконтакте, загрузить фотографии в специальный альбом или отправить на почту internet@kp-kirov.ru и указать, в какой номинации участвует снимок.
Фотографии можно присылать до 10 мая 2020 года. Итоги конкурса подведем 15 мая 2020 года. Победитель в каждой номинации получит сертификат на сумму 3000 рублей.
Выдавать призы мы будем в редакции «Комсомольской правды» в Кирове». Обменять сертификаты можно до 31 мая 2020 года по адресу: 610051, г. Киров, Ленинский район, дер. Югрино (Из Кирова проезд автобусами 116, 175 до остановки «Югрино»).
ИСТОЧНИК KP.RU