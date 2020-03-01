Весны не будет: какая погода ждет кировчан на грядущей неделе?

1 Март 2020 2020-03-01T17:05:23+03:00

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Погода в Кирове на грядущей рабочей неделю мало чем будет отличаться от всей зимы. Правда, без сюрпризов не обойдется. «Комсомолка» с помощью gismeteo.ru разбиралась, как одеться кировчанам, чтобы и дождем не смыло, и ветром не унесло.

Понедельник, 2 марта, встретит горожан слякотью. Днем температура будет колебаться от -2 до +1. Обещается достаточно сильный снегопад, местами дождь и сильные порывы ветра.

На следующий день практически ничего не изменится. Во вторник 3 марта отметка термометра поднимется аж до +3 градусов. Весна, товарищи! Мокрый снег в наличии почти весь день.

Со среды, 4 марта, начнется небольшое похолодание. Днем обещают от 0 до +1 градуса. Кировчане смогут даже погреться на солнышке! Правда, недолго. С шести вечера температура упадет до -4-5 градусов. Все-таки еще не весна… Сильного ветра и осадков не ожидается. Зато ожидается гололед на дорогах на следующий день, так что придется подготовиться и передвигаться вдвое аккуратнее.

В четверг, 5 марта, все по Пушкину - «мороз и солнце, день чудесный»… То есть от -5 до -9 градусов на термометре и солнце весь день. Небо будет ясным до самой ночи, а ветра не ожидается, так что кировчане смогут и на звезды посмотреть, и прогуляться. Главное, одеться потеплее.

Последний день рабочей недели не будет сильно отличаться от предыдущего. Синоптики прогнозируют в пятницу, 6 марта, от -7 до -10 градусов, ясное небо с обеда и до вечера и местами порывистый ветер.

Остается надеяться, что эта тенденция не продлится долго, и совсем скоро кировчане встретят настоящую, не календарную, весну.

ИСТОЧНИК KP.RU