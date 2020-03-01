В кировском Ботаническом саду вырастили необычные розовые бананы

1 Март 2020 2020-03-01T16:38:13+03:00

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Недавно в Ботаническом саду города Кирова вырастили поистине необычайные растения - бархатные бананы.

В конце ноября в саду поспели плоды этого фрукта, и сотрудники получили много новых семян, которые вскоре были посажены. И вот теперь, спустя почти три месяца, чудные бархатные бананы дали всходы. Радостная весть об этом появилась в группе Ботанического сада в соцсетях.

Как правило, эти растения выращивают как декоративные. Любопытные кировчане в комментариях под постом с новостью усомнились в том, что эта красота съедобна.

- Эти бананы можно есть? - поинтересовалась одна из кировчанок.

- Когда дегустация? - подхватила другая жительница города.

Работники сада уверяют, что плоды съедобные и, помимо своего непривычного цвета, имеют приятный сладких вкус. Однако есть их надо аккуратно, потому что внутри есть немного неприятный сюрприз в виде довольно крупных и твердых семян.

Теперь, когда число необычных растений увеличилось, они еще больше будут радовать глаз ботаников-любителей и простых жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU