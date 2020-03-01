В Кирове на мосту столкнулись восемь автомобилей

1 Март 2020 2020-03-01T15:22:25+03:00

На мосту столкнулось по четыре машины в каждом направлении. Фото: vk.com/kirovdps

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Последний день зимы, 29 февраля, ознаменовался жестким ДТП. Около шести часов вечера на злополучном мосту на Воровского столкнулись аж восемь машин - по четыре в каждом направлении. Информация об этом появилась в группе «Киров “МДПС”».

Анонимный автор поста утверждал, что виной всему гололед на дорогах. Вполне возможно, что он был прав - погодные условия были действительно «на троечку». Информации о пострадавших в посте не было.

Мнения комментаторов разделились: кто-то согласился с автором сообщения насчет гололеда. Большинство, однако, выразили сомнения относительно высокого уровня интеллекта участников аварии.

- Надо соблюдать дистанцию, интервал и скоростной режим, и не будет таких ДТП, - заявил один из комментаторов. И его, в общем-то, нельзя назвать неправым.

Напоминаем, что при плохих погодных условиях автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах. Соблюдайте все вышеперечисленные факторы. Пешеходам также стоит передвигаться очень аккуратно, а, переходя дорогу, обязательно убедиться, что водители их видят и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU