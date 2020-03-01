В Кировской области ищут 17-летнего подростка
В Кирове и области разыскивают 17-летнего подростка. 28 февраля Ивана Басманова в последний раз видели в пгт Камский Верхнекамского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Ивану 17 лет, на вид рост 165-170 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы. На момент ухода из дома подросток был одет в черную куртку, черные ботинки и джинсы. ОРН «Первый» сообщает, что Иван может находиться в Кирове.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 350-76-25 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU