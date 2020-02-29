В Кирове задержали 20-летнего грабителя и наркодилера

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:43:32+03:00

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На днях около двух часов ночи группа задержания Росгвардии как обычно патрулировала город. В районе слободы Зоновы ее внимание привлек некий молодой человек, который тут же попытался скрыться от блюстителей порядка. Собственно говоря, именно такая вот странная боязнь людей в форме и насторожила росгвардейцев, после чего те, в свою очередь, решили прервать попытку побега от закона. К счастью, это им удалось сделать.

Проверив документы задержанного и «пробив» его по базе, росгвардейцы выяснили, что он разыскивается сразу по двум статьям. Молодой 20-летний кировчанин оказался ни много ни мало грабителем и наркодиллером.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU