2020-02-29T17:43:32+03:00
Происшествия

В Кирове задержали 20-летнего грабителя и наркодилера

Росгвардия поймала преступника, находящегося в розыске
Семен Семенов
Поделиться:
Подозрительного молодого человека задержали сотрудники Росгвардии. Фото: 43.rosgvard.ruПодозрительного молодого человека задержали сотрудники Росгвардии. Фото: 43.rosgvard.ru
Изменить размер текста:

На днях около двух часов ночи группа задержания Росгвардии как обычно патрулировала город. В районе слободы Зоновы ее внимание привлек некий молодой человек, который тут же попытался скрыться от блюстителей порядка. Собственно говоря, именно такая вот странная боязнь людей в форме и насторожила росгвардейцев, после чего те, в свою очередь, решили прервать попытку побега от закона. К счастью, это им удалось сделать.

Проверив документы задержанного и «пробив» его по базе, росгвардейцы выяснили, что он разыскивается сразу по двум статьям. Молодой 20-летний кировчанин оказался ни много ни мало грабителем и наркодиллером.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове задержали 20-летнего грабителя и наркодилера
В Кирове 27 молодых семей обретут новый дом
Двое кировчан расплатились в магазине фальшивыми деньгами
Кировчанка оставила пятилетнего ребенка одного в квартире
В Кирове расклейщикам незаконной рекламы будут с требованиями названивать роботы
В Верхошижемье местный житель соблазнился гирляндой с новогодней елки
Кировский спортсмен привез два серебра с международного турнира по ушу
Снежная ловушка: мусоровоз на 18 часов застрял в кировском дворе
В Кирове разработали уникальную машину-лабораторию
Гендиректор «Россети Центр» ознакомился с ходом цифровой трансформации в электросетевом комплексе Татарстана
В Кирове продолжают закрывать подпольные «казино»
В Кирове сбили 10-летнего мальчика
В Мурашинском районе 21 баллон с жидким хлором находился рядом с водозабором
Кирово-Чепецкое предприятие могут лишить интеллектуальной собственности
МегаФон открыл кировчанам 5G. Пока в роуминге
Разработка студента ВятГУ Алексея Лапицкого способна повысить уровень безопасности полетов воздушных судов
Вятские Поляны принимают финал Кубка России по мотогонкам на льду
Какая погода ждет кировчан в выходные дни?
Кировчанки завоевали медали первенства России по боксу
На дорогах в Кирове установят 39 новых камер
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминают жителям региона о необходимости энергосбережения
«Родина» уступила чемпионам России в последней игре сезона
В Кировской области ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении