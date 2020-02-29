В Кирове 27 молодых семей обретут новый дом

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:37:53+03:00

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В Кирове продолжается выполнение целевой жилищной программы. 27 февраля в Детском космическом центре выдали свидетельства на приобретение либо строительство жилья молодым семьям. В 2020 году выдадут 27 сертификатов. Всего в текущем году 75 счастливых семей получат субсидии на улучшение жилищных условий.

На 2020 год федеральный бюджет выделил в помощь кировским семьям более 12 миллионов рублей. Областной бюджет «поделился» почти восемью миллионами рублей, местный - пятью миллионами.

Муниципалитет ежегодно участвует в жилищной программе. Отмечается, что за все время ее реализации уже более 400 кировских семей смогли улучшить свои условия проживания.

Подать документы на получение соцвыплат и консультации молодых семей можно в управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту по адресу: г. Киров, улица Воровского, 79, кабинет 12. Прием ведется каждую среду с 9.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU