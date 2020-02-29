Двое кировчан расплатились в магазине фальшивыми деньгами

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:24:47+03:00

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Двое кировчан расплатились в магазине купюрой «Банка приколов» номиналом в одну тысячу рублей. Продавец не сразу заметила обман, но все же не растерялась и сообщила о произошедшем сотрудникам Росгвардии.

Поймать мошенников удалось благодаря недальновидности одного из них. Когда он снова пришел за продуктами, работница магазина нажала тревожную кнопку. Преступника тут же задержали. Второго «покупателя» росгвардейцы по приметам, указанным продавцом, нашли спустя три часа.

Мошенников, 40-летнего и 45-летнего кировчан, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники Росгвардии призывают граждан быть бдительными при оплате товаров и услуг наличными деньгами. Работникам магазинов необходимо внимательно проверять деньги, которыми расплачиваются покупатели.

ИСТОЧНИК KP.RU