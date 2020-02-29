2020-02-29T15:24:47+03:00
Происшествия

Двое кировчан расплатились в магазине фальшивыми деньгами

Росгвардия оперативно задержала мошенников
Семен Семенов
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Кировчане заплатили фальшивыми деньгами, однако продавец заметила подмену.Кировчане заплатили фальшивыми деньгами, однако продавец заметила подмену.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Двое кировчан расплатились в магазине купюрой «Банка приколов» номиналом в одну тысячу рублей. Продавец не сразу заметила обман, но все же не растерялась и сообщила о произошедшем сотрудникам Росгвардии.

Поймать мошенников удалось благодаря недальновидности одного из них. Когда он снова пришел за продуктами, работница магазина нажала тревожную кнопку. Преступника тут же задержали. Второго «покупателя» росгвардейцы по приметам, указанным продавцом, нашли спустя три часа.

Мошенников, 40-летнего и 45-летнего кировчан, передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники Росгвардии призывают граждан быть бдительными при оплате товаров и услуг наличными деньгами. Работникам магазинов необходимо внимательно проверять деньги, которыми расплачиваются покупатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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