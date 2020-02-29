Кировчанка оставила пятилетнего ребенка одного в квартире

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:40:14+03:00

Об оставленном в одиночестве ребенке в управление опеки сообщил один из неравнодушных кировчан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Чем ближе весна, тем сильнее обострение у кировских мам - как бы печально это ни было. Месяц назад дали приговор одной нерадивой родительнице из Кирова. 26 февраля задержали ее последовательницу в Куменском районе. А вчера, 28 февраля, в управление опеки сообщили о еще одном брошенном в доме ребенке.

Звонок поступил от одного из неравнодушных горожан. Кировчанин сообщил: в квартире в одиночестве находится пятилетний ребенок. Причем, по его словам, это далеко не первый случай.

Сотрудники опеки выехали по указанному адресу. В пустой, неприбранной квартире и впрямь находился пятилетний мальчик. Со слов ребенка, его мама ушла на работу. Личность женщины установить не удалось, и сотрудники опеки вызвали полицию. С их помощью нашли телефон матери ребенка и вызвали ее домой. Полиция провела беседу о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как поясняют в управлении опеки и попечительства, сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Однако отмечается, что за последний год количество таких звонков от кировчан значительно увеличилось. Это как хорошо, так и плохо одновременно. С одной стороны, детей часто оставляют дома в одиночестве. С другой стороны, бдительность и сознательность кировчан выросла, что не может не радовать.

Кировское управление опеки напоминает благодарит неравнодушных горожан и напоминает о возможности помочь детям в неблагополучных семьях. Если вы стали свидетелем ситуации, когда родители ненадлежащим образом обращаются с ребенком, или же ему угрожает опасность в обстановке, в которой он находится, вы можете сообщить об этом по телефонам:

02 (112 с мобильного);

8-800-200-19-10 - горячая линия «Ребенок в опасности»;

76-00-65 - городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,

54-20-68 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района,

20-88-32 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района,

35-49-28 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Первомайского района,

31-09-49 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Нововятского района,

54-49-66, 54-64-34 - управление опеки и попечительства администрации города Кирова,

38-18-51, 38-19-92 - Кировский центр социальной помощи семье и детям,

64-10-85 - уполномоченный по правам ребенка в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU