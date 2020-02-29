2020-02-29T13:09:06+03:00
Общество

В Кирове расклейщикам незаконной рекламы будут с требованиями названивать роботы

Именно так горадминстрация решила бороться с вездесущими листовками
Анастасия РОМАНОВА
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Бесконечный автодозвон с напоминанием убрать незаконную рекламу, по мнению горадминистрации, должен сработать.Бесконечный автодозвон с напоминанием убрать незаконную рекламу, по мнению горадминистрации, должен сработать.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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В Кирове будут бороться с незаконно расклеенной рекламой с помощью «демотиваторов». Городская администрация обратила внимание на тот факт, что все остановки общественного транспорта и фонарные столбы в областном центре сплошь заклеены рекламными листовками. Подрядчики каждый день срывают их, а на следующее утро все городские поверхности вновь усыпаны бумажными. И рекламодателям наконец решили объявить войну. Но по-своему.

Кировская административно-техническая инспекция (АТИ) предложила бороться с авторами объявлений довольно интересным способом. По номерам, указанным в таких листовках, запустят автодозвон. В итоге каждые десять минут владельцу телефона будет названивать автомат и напоминать о необходимости убрать незаконно расклеенную рекламу.

Подготовка документов для ввода таких «демотиваторов», по сообщению руководителя городской АТИ, уже идет. Также инспекции предложили проводить с авторами объявлений разъяснительную работу. Если же с первого раза рекламодатель не понимает, то его будут вызывать на составление протокола об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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