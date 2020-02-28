2020-02-28T18:44:11+03:00
Происшествия

В Верхошижемье местный житель соблазнился гирляндой с новогодней елки

За кражу украшения парню дали полгода исправительных работ
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Пройти мимо новогодних украшений молодой человек не смог.Пройти мимо новогодних украшений молодой человек не смог.Фото: Евгений ДЕМИХОВ
Изменить размер текста:

В Верхошижемском районе нашелся свой Гринч. Вот только похитил он не Рождество, а новогодние украшения с елки. Об этом сообщает районная прокуратура.

14 января 2019 года некий 20-летний молодой человек, то ли от скуки, то ли отмечая Старый Новый год, украл с новогодней елки в селе Среднеивкино гирлянды. Как он это сделал, остается загадкой. Его, конечно, вычислили и заставили предстать перед судом. Однако, по словам молодого человека, совершить кражу он не мог. Почему? Потому что в этот самый момент готовился к отправке в армию по контракту. Видимо, подготовка не оставляла возможности даже на улицу выйти, не говоря уже о совершении преступлений. Суд ему не поверил. И правильно сделал.

Жителю Верхошижемского района дали полгода исправительных работ. Судя по всему, его контракту придется подождать. Кроме того, молодой человек должен возместить стоимость украденного - 11 тысяч рублей. Парень был возмущен этим решением и обжаловал его, однако попытка успехом не увенчалась. Теперь ему придется хорошенько потрудиться, но отнюдь не в армии, куда он так стремился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Верхошижемье местный житель соблазнился гирляндой с новогодней елки
Кировский спортсмен привез два серебра с международного турнира по ушу
Снежная ловушка: мусоровоз на 18 часов застрял в кировском дворе
В Кирове разработали уникальную машину-лабораторию
Гендиректор «Россети Центр» ознакомился с ходом цифровой трансформации в электросетевом комплексе Татарстана
В Кирове продолжают закрывать подпольные «казино»
В Кирове сбили 10-летнего мальчика
В Мурашинском районе 21 баллон с жидким хлором находился рядом с водозабором
Кирово-Чепецкое предприятие могут лишить интеллектуальной собственности
МегаФон открыл кировчанам 5G. Пока в роуминге
Разработка студента ВятГУ Алексея Лапицкого способна повысить уровень безопасности полетов воздушных судов
Вятские Поляны принимают финал Кубка России по мотогонкам на льду
Какая погода ждет кировчан в выходные дни?
Кировчанки завоевали медали первенства России по боксу
На дорогах в Кирове установят 39 новых камер
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминают жителям региона о необходимости энергосбережения
«Родина» уступила чемпионам России в последней игре сезона
В Кировской области ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении