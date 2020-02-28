В Верхошижемье местный житель соблазнился гирляндой с новогодней елки

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:44:11+03:00

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В Верхошижемском районе нашелся свой Гринч. Вот только похитил он не Рождество, а новогодние украшения с елки. Об этом сообщает районная прокуратура.

14 января 2019 года некий 20-летний молодой человек, то ли от скуки, то ли отмечая Старый Новый год, украл с новогодней елки в селе Среднеивкино гирлянды. Как он это сделал, остается загадкой. Его, конечно, вычислили и заставили предстать перед судом. Однако, по словам молодого человека, совершить кражу он не мог. Почему? Потому что в этот самый момент готовился к отправке в армию по контракту. Видимо, подготовка не оставляла возможности даже на улицу выйти, не говоря уже о совершении преступлений. Суд ему не поверил. И правильно сделал.

Жителю Верхошижемского района дали полгода исправительных работ. Судя по всему, его контракту придется подождать. Кроме того, молодой человек должен возместить стоимость украденного - 11 тысяч рублей. Парень был возмущен этим решением и обжаловал его, однако попытка успехом не увенчалась. Теперь ему придется хорошенько потрудиться, но отнюдь не в армии, куда он так стремился.

ИСТОЧНИК KP.RU