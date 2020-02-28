2020-02-28T18:39:37+03:00
Спорт

Кировский спортсмен привез два серебра с международного турнира по ушу

За победу боролись 1000 спортсменов из 19 стран
Семенов Семен
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Девятилетний Никита Созинов завоевал две серебряные медали. Фото: kirovreg.ruДевятилетний Никита Созинов завоевал две серебряные медали. Фото: kirovreg.ru
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С 24 по 29 февраля в Москве проходил шестой Международный турнир «Московские звезды ушу 2020». В нем участвовали 1000 спортсменов из России, Германии, Польши, Греции, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Ирана, Египта, Туниса, Израиля и Индии.

В соревнованиях участвовал только один спортсмен из нашего региона. Девятилетний Никита Созинов выступил успешно. Он завоевал две серебряных медали.

Вице-президент федерации ушу Кировской области Роман Широкшин отметил, что юный спортсмен показал отличный результат во всех дисциплинах.

- Я настраивался на хорошее выступление и высокие оценки, - поделился своими эмоциями Никита, - Я старался выложиться по максимуму, не делать ошибок, а заодно проверить свою готовность к первенству России.

Уже совсем скоро, с 30 марта по 5 апреля, в Москве пройдет первенство России по ушу. Сейчас Никита вместе с другими кировскими спортсменами усиленно к нему готовится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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