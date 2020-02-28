2020-02-28T18:35:10+03:00
Общество

Снежная ловушка: мусоровоз на 18 часов застрял в кировском дворе

Грузовик «сел» на задний мост и не мог двигаться
Александр МАКАРОВ
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Мусоровоз не мог выехать из колеи 18 часов. Фото: admkirov.ruМусоровоз не мог выехать из колеи 18 часов. Фото: admkirov.ru
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Вчера, 27 февраля во дворе дома по улице Ленина, 140 застрял мусоровоз. Об этом случае рассказал на оперативном совещании у главы города руководитель компании-подрядчика КДУ-3 Вячеслав Вылегжанин. Снежная колея была настолько глубокой, что огромная машина повисла на заднем мосту, а колеса были в воздухе. По его словам, грузовик буксовал 18 часов. Управляющая компания почистила это место только сегодня.

Глубокие колеи есть и во дворах по улицам Сурикова, 34 и 37, Некрасова, 22 и 23, Карла Маркса и многих других. Глава города Елена Ковалева поручила административно-технической инспекции провести рейды по перечисленным адресам и заставить УК работать. Компании, которые неоднократно нарушают требования, могут лишиться лицензий.

Кировчан призывают рассказывать о плохой работе УК. Контрольные группы АТИ будут выезжать по каждому сигналу. Сообщить о несвоевременной чистке дворов или крыш можно в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 64-00-00; 48-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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