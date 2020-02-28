В Кирове разработали уникальную машину-лабораторию

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:32:30+03:00

Машина представляет собой целый лабораторный полевой комплекс для быстрого анализа проб воздуха, воды и грунта. Фото: kirovreg.ru

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Кировский НИИ СВТ сотрудничает с Рособоронэкспортом. И по его заказу недавно разработал особую полевую лабораторию. Об этом рассказал во время рабочей встречи с представителями ведомства министр промышленной политики Кировской области Андрей Перескоков.

Машина представляет собой целый лабораторный полевой комплекс для отбора токсичных, радиоактивных и биологических веществ из различных средств, а также быстрого анализа проб воздуха, воды и грунта.

- Наш комплекс представлен в виде отдельных автономных модулей, - рассказал представитель НИИ СВТ Алексей Вельдяев - Каждый модуль оснащен системой жизнеобеспечения, что позволяет создавать внутри него повышенное давление при преодолении зараженных территорий.

Комплекс можно применять даже в сложных условиях. Он работает при температуре от -40°С до +50°С и влажности воздуха 98%. Кроме того, машина обладает повышенной проходимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU