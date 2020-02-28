2020-02-28T15:22:08+03:00
Происшествия

В Кирове продолжают закрывать подпольные «казино»

Житель города проводил азартные игры через Интернет
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Азартные игры проводились через Интернет. Фото: kirov.sledcom.ruАзартные игры проводились через Интернет. Фото: kirov.sledcom.ru
Изменить размер текста:

Следственный комитет сообщает о завершении расследования дела об очередном подпольном «казино». 47-летний кировчанин под видом торговли опционами (форма спекуляции акциями на бирже - Ред.) устроил «левый» бизнес. С марта по октябрь прошлого года мужчина незаконно проводил азартные игры игры через Интернет. В помощь себе он нанял администраторов и искал новых клиентов.

Сотрудники Следкома провели обыск в помещении, где проводились игры и изъяли оборудование. Кировчанин полностью признался в преступлении. В настоящее время дело передано в прокуратуру.

В этом помещении кировчанин организовал свой подпольный клуб. Фото: kirov.sledcom.ru

В этом помещении кировчанин организовал свой подпольный клуб. Фото: kirov.sledcom.ru

ВАЖНО

Следственный комитет напоминает, что организация и проведение азартных игр вне специальных зон незаконна. Обо всех подобных фактах просят сообщать по телефонам: 8 (8332) 485-100; 8 (800) 707-12-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове разработали уникальную машину-лабораторию
Гендиректор «Россети Центр» ознакомился с ходом цифровой трансформации в электросетевом комплексе Татарстана
В Кирове продолжают закрывать подпольные «казино»
В Кирове сбили 10-летнего мальчика
В Мурашинском районе 21 баллон с жидким хлором находился рядом с водозабором
Кирово-Чепецкое предприятие могут лишить интеллектуальной собственности
МегаФон открыл кировчанам 5G. Пока в роуминге
Разработка студента ВятГУ Алексея Лапицкого способна повысить уровень безопасности полетов воздушных судов
Вятские Поляны принимают финал Кубка России по мотогонкам на льду
Какая погода ждет кировчан в выходные дни?
Кировчанки завоевали медали первенства России по боксу
На дорогах в Кирове установят 39 новых камер
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминают жителям региона о необходимости энергосбережения
«Родина» уступила чемпионам России в последней игре сезона
В Кировской области ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении