В Кирове продолжают закрывать подпольные «казино»

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:22:08+03:00

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Следственный комитет сообщает о завершении расследования дела об очередном подпольном «казино». 47-летний кировчанин под видом торговли опционами (форма спекуляции акциями на бирже - Ред.) устроил «левый» бизнес. С марта по октябрь прошлого года мужчина незаконно проводил азартные игры игры через Интернет. В помощь себе он нанял администраторов и искал новых клиентов.

Сотрудники Следкома провели обыск в помещении, где проводились игры и изъяли оборудование. Кировчанин полностью признался в преступлении. В настоящее время дело передано в прокуратуру.

В этом помещении кировчанин организовал свой подпольный клуб. Фото: kirov.sledcom.ru

ВАЖНО

Следственный комитет напоминает, что организация и проведение азартных игр вне специальных зон незаконна. Обо всех подобных фактах просят сообщать по телефонам: 8 (8332) 485-100; 8 (800) 707-12-40.

ИСТОЧНИК KP.RU