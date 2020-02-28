В Кирове сбили 10-летнего мальчика

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:25:18+03:00

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Вечером, 27 февраля, на перекрестке улицы Риммы Юровской и проспекта Строителей произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщает ГИБДД по Кировской области, водитель автомобиля «Тойота» при повороте направо не заметил пешехода. Им оказался 10-летний мальчик, переходивший дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии юный пешеход получил легкие травмы. Ему оказали помощь на месте.

Это уже не первое ДТП с несовершеннолетним пешеходом за последние дни. Недавно в центре города сбили 9-летнюю девочку.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям о необходимости быть внимательными на дорогах и не превышать скорость. Не стоит забывать о безопасности и пешеходам: переходите улицу убедившись в том, что вас видят и пропускают водители.

ИСТОЧНИК KP.RU