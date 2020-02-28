2020-02-28T12:08:47+03:00
Общество

Кирово-Чепецкое предприятие могут лишить интеллектуальной собственности

За долги судебные приставы арестовали десять товарных знаков
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Приставы арестовали результат интеллектуальной деятельности должникаПриставы арестовали результат интеллектуальной деятельности должникаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

О необычном взыскании рассказали в УФССП по Кировской области. В Кирово-Чепецке некое предприятие задолжало другому юрлицу более пяти миллионов рублей.

Суд постановил взыскать эту сумму у организации. По закону у нее есть пять рабочих дней на оплату долга. Чтобы юрлицо не тянуло со сроками, приставы арестовали десять товарных знаков на готовую продукцию. Каждый из них стоит 500 тысяч рублей. Если же предприятие не погасит свой долг, арестованное имущество пустят «с молотка».

В УФССП по Кировской области напоминают руководителям организаций о том, что нужно вовремя оплачивать свои задолженности. В противном случае имущество может быть арестовано и принудительно продано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове разработали уникальную машину-лабораторию
Гендиректор «Россети Центр» ознакомился с ходом цифровой трансформации в электросетевом комплексе Татарстана
В Кирове продолжают закрывать подпольные «казино»
В Кирове сбили 10-летнего мальчика
В Мурашинском районе 21 баллон с жидким хлором находился рядом с водозабором
Кирово-Чепецкое предприятие могут лишить интеллектуальной собственности
МегаФон открыл кировчанам 5G. Пока в роуминге
Разработка студента ВятГУ Алексея Лапицкого способна повысить уровень безопасности полетов воздушных судов
Вятские Поляны принимают финал Кубка России по мотогонкам на льду
Какая погода ждет кировчан в выходные дни?
Кировчанки завоевали медали первенства России по боксу
На дорогах в Кирове установят 39 новых камер
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминают жителям региона о необходимости энергосбережения
«Родина» уступила чемпионам России в последней игре сезона
В Кировской области ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении