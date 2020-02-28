Кирово-Чепецкое предприятие могут лишить интеллектуальной собственности

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:08:47+03:00

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О необычном взыскании рассказали в УФССП по Кировской области. В Кирово-Чепецке некое предприятие задолжало другому юрлицу более пяти миллионов рублей.

Суд постановил взыскать эту сумму у организации. По закону у нее есть пять рабочих дней на оплату долга. Чтобы юрлицо не тянуло со сроками, приставы арестовали десять товарных знаков на готовую продукцию. Каждый из них стоит 500 тысяч рублей. Если же предприятие не погасит свой долг, арестованное имущество пустят «с молотка».

В УФССП по Кировской области напоминают руководителям организаций о том, что нужно вовремя оплачивать свои задолженности. В противном случае имущество может быть арестовано и принудительно продано.

ИСТОЧНИК KP.RU