Вятские Поляны принимают финал Кубка России по мотогонкам на льду

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:15:51+03:00

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С 29 февраля по 1 марта тишину Вятских Полян вновь нарушит рев мотоциклетных двигателей. На стадионе «Электрон» проходят заключительные этапы финала командного Кубка России по мотогонкам на льду. На этот раз соревнуются молодые гонщики: юниоры до 21 года.

Как сообщает Правительство Кировской области, на соревнования заявлено шесть команд из разных регионов России. В Вятские Поляны съезжаются гонщики из Тольятти («Мега-Лада»), Курганской области («Торпедо-ШААЗ»), Свердловской области («ТВС-ДОСААФ») и Уфы («ЦТВС имени Г. Ф. Кадырова»). Удмуртию представляют две команды: «Прогресс» из Глазова и «БелкамМОТОспорт» из Ижевска.

Эта гонка закрывает сезон спидвея на льду в России. Торжественное открытие мероприятия пройдет 29 февраля в 12.00.

Для Вятских Полян мотогонки на льду - это спорт номер один. На стадионе «Электрон» проводятся финалы первенства и Кубка России. В 2018 году здесь прошел финал Чемпионата Европы, который собрал более семи тысяч любителей ледового спидвея из России и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU