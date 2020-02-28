2020-02-28T10:03:25+03:00
Происшествия

Какая погода ждет кировчан в выходные дни?

Последний день зимы и первый день весны вряд ли порадуют жителей города
Анастасия РОМАНОВА
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Морозов можно уже не ждать, однако утеплиться не помешает.Морозов можно уже не ждать, однако утеплиться не помешает.Фото: Александр ГЛУЗ
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Всю рабочую неделю кировчане «наслаждались» слякотью и мокрым снегом. «Комсомолка» с помощью gismeteo.ru поможет понять, изменится ли что-то в грядущие выходные.

В последний день зимы, 29 февраля, горожан ожидает температура в 0 градусов на протяжении всего дня. С раннего утра пройдет дождь со снегом, ближе к полудню осадки прекратятся. С шести часов вечера начнется снег, а температура опустится на один градус. Ночью она снизится до -3 градусов - стало быть, утром воскресенья надо ждать гололедицы. Передвигайтесь по улицам аккуратнее!

А вот календарная весна начнется для кировчан с холода. Днем 1 марта на термометре будет отметка от -3 до -5 градусов, зато на улице будет сиять солнце. Однако расслабляться рано - синоптики прогнозируют порывы ветра до 14 м/с. Ближе к девяти вечера температура упадет до -7 градусов. Обещают ясное небо, так что вполне можно, одевшись потеплее, прогуляться под звездами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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