2020-02-28T08:11:52+03:00
Спорт

Кировчанки завоевали медали первенства России по боксу

В соревнованиях участвовали 146 спортсменов из 43 регионов
Алина Сашина
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И спортсменки, и тренеры довольны результатами. Фото: kirovreg.ruИ спортсменки, и тренеры довольны результатами. Фото: kirovreg.ru
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Первенство России по боксу среди юниорок прошло в Королеве. Соревнования объединили 146 спортсменов из 43 регионов.

Кировскую область представляли две спортсменки: воспитанницы СШ № 8 Дарья Баженова и СШ № 4 Анна Колупаева.

Дарья Баженова провела четыре боя, одержала три уверенные победы. В финале встретилась с Анастасией Холуевой из Московской области, кандидатом в мастера спорта, призером международных соревнований и первенства России 2019 года.

- Дарья - молодец, отлично держалась в финале, чуть уступила в первых раундах, но третий был за нами, - отметил ее тренер Иван Крысов.

Анна Колупаева провела три боя и одержала две победы. У нее второе место в своей весовой категории.

Обе спортсменки получили право на участие в сборах перед первенством Европы. Они пройдут 12 марта в Кисловодске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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