Кировчанки завоевали медали первенства России по боксу
Первенство России по боксу среди юниорок прошло в Королеве. Соревнования объединили 146 спортсменов из 43 регионов.
Кировскую область представляли две спортсменки: воспитанницы СШ № 8 Дарья Баженова и СШ № 4 Анна Колупаева.
Дарья Баженова провела четыре боя, одержала три уверенные победы. В финале встретилась с Анастасией Холуевой из Московской области, кандидатом в мастера спорта, призером международных соревнований и первенства России 2019 года.
- Дарья - молодец, отлично держалась в финале, чуть уступила в первых раундах, но третий был за нами, - отметил ее тренер Иван Крысов.
Анна Колупаева провела три боя и одержала две победы. У нее второе место в своей весовой категории.
Обе спортсменки получили право на участие в сборах перед первенством Европы. Они пройдут 12 марта в Кисловодске.
ИСТОЧНИК KP.RU