2020-02-27T16:43:24+03:00
Общество

На дорогах в Кирове установят 39 новых камер

На комплексы по фото- и видеофиксации потратят 92,5 млн рублей
Анна КРЮКОВА
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Стало известно, на каких улицах в Кирове установят новые дорожные камерыСтало известно, на каких улицах в Кирове установят новые дорожные камерыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пресс-службе администрации города сообщили, что в 2020 году на дорогах в Кирове появятся 39 новых камер. На эти цели из областного бюджета направят 92,5 млн рублей. Предварительные места для установки комплексов по фото- и видеофиксации уже утвердили:

- перекресток улиц Лепсе и Сормовская;

- перекресток улиц Воровского Солнечная;

- ул. Воровского (у домов №№ 78-а и 153);

- Октябрьский пр-т (у домов №№ 31, 147);

- ул. Карла Маркса (у дома № 47);

- пр-т Строителей (у дома №30);

- перекресток улиц Профсоюзная и Казанская;

- перекресток улиц Преображенская и Дерендяева;

- ул. Щорса (у дома № 95).

Также в департаменте городского хозяйства обсуждают возможность покупки комплексов «ПАРКОН». Устройства необходимы для выявления нарушений стоянки и остановки автомобилистов.

Напомним, что в 2019 году в Кирове установили 20 новых камер. В администрации уточняют, что действие комплексов направлено на снижение скорости до 40 км/ч на аварийно-опасных участках дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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