На дорогах в Кирове установят 39 новых камер
В пресс-службе администрации города сообщили, что в 2020 году на дорогах в Кирове появятся 39 новых камер. На эти цели из областного бюджета направят 92,5 млн рублей. Предварительные места для установки комплексов по фото- и видеофиксации уже утвердили:
- перекресток улиц Лепсе и Сормовская;
- перекресток улиц Воровского Солнечная;
- ул. Воровского (у домов №№ 78-а и 153);
- Октябрьский пр-т (у домов №№ 31, 147);
- ул. Карла Маркса (у дома № 47);
- пр-т Строителей (у дома №30);
- перекресток улиц Профсоюзная и Казанская;
- перекресток улиц Преображенская и Дерендяева;
- ул. Щорса (у дома № 95).
Также в департаменте городского хозяйства обсуждают возможность покупки комплексов «ПАРКОН». Устройства необходимы для выявления нарушений стоянки и остановки автомобилистов.
Напомним, что в 2019 году в Кирове установили 20 новых камер. В администрации уточняют, что действие комплексов направлено на снижение скорости до 40 км/ч на аварийно-опасных участках дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU