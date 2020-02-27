«Родина» уступила чемпионам России в последней игре сезона

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:50:07+03:00

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26 февраля «Родина» провела свой заключительный матч чемпионата России по хоккею с мячом. Кировчане встретились на родном льду с лидерами турнирной таблицы - командой «СКА-Нефтяник» из Хабаровска.

Несмотря на огромную разницу в очках и мастерстве, подопечные Андрея Рушкина показали достойную игру. На девятой минуте «Родина» открыла счет, но буквально сразу хабаровчане забили в ответ с углового. До конца первого тайма в ворота кировских хоккеистов попали еще два мяча. На перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу гостей.

Второй тайм начался для хозяев более успешно. В первые минуты полузащитник Евгений Леухин реализовал гол с углового удара. После проявил себя защитник Кирилл Бармин, сравняв счет с хабаровской командой. На этом удача отвернулась от «Родины». Гости полностью перехватили инициативу и вырвались вперед. Несмотря на многочисленные сэйвы (защита своих ворот - Ред.) кировского вратаря Артема Катаева, ребята из «СКА-Нефтяник» забили нам еще три мяча. Шестой гол влетел за 11 секунд до конца встречи. Матч закончился со счетом 6:3.

Благодаря Артему Катаеву гости не смогли реализовать много голевых моментов. Фото: vk.com/hcrodinakirov

На официальной страничке сборной в соцсети кировские болельщики поблагодарили хоккеистов за хорошую игру. Они отметили, что «Родина» играла на равных с чемпионами России и показала себя достойно. Для сравнения, в прошлогоднем матче кировчане проиграли хабаровской команде «всухую», со счетом 6:0. Многие считают, что это заслуга нового тренера Андрея Рушкина. В ответ ХК «Родина» поблагодарил своих болельщиков за активную поддержку в сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU