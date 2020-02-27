В Кировской области ищут подозреваемого в особо тяжком преступлении
Полиция просит помощи всех, кому известно его местонахождение
Мужчину ищут по всей Кировской области. Фото: 43.мвд.рф
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В Кировской области ищут мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. УМВД Кировской области просит жителей помочь в розыске.
Подозреваемый - 36-летний уроженец Республики Армения Шахгусейнов Шакур Яшар Оглы. Приметы мужчины: рост 180, среднего телосложения, короткие темные волосы. На левом плече есть татуировка.
Всем, кому известно местонахождение разыскиваемого, просьба обратиться по телефонам: 8-(8332)-5-89-514, 5-89-587, 5-89-239.
ИСТОЧНИК KP.RU