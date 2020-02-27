2020-02-27T12:58:55+03:00
Происшествия

В Богородском районе иномарка «прилегла» на крышу

Водитель «Киа Рио» был пьян
Александр МАКАРОВ
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Водитель не справился с управлением и перевернулся. Фото: vk.com/gibdd43Водитель не справился с управлением и перевернулся. Фото: vk.com/gibdd43
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ГИБДД Кировской области сообщает о единственном ДТП с пострадавшим. Оно произошло вечером, 26 февраля, в Богородском районе, на 60-м километре дороги Зуевка - Богородское - Кырчаны. Двигаясь по заснеженной трассе 52-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением и перевернулся. Также известно, что мужчина был пьян. В результате он получил легкие травмы и ему оказали помощь на месте аварии.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и не садиться за руль в нетрезвом виде. За управление машиной в состоянии опьянения водителя лишат прав на срок от полутора до двух лет и обяжут выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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