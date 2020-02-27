2020-02-27T11:33:25+03:00
Общество

Московские поисковики нашли останки погибшего солдата из Кировской области

Красноармеец погиб в 1942 году
Александр МАКАРОВ
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Останки бойца захоронили на родной земле, в поселке Лальск. Фото: vk.com/liniya_fronta_kirovОстанки бойца захоронили на родной земле, в поселке Лальск. Фото: vk.com/liniya_fronta_kirov
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На днях в поселке Лальск Кировской области захоронили найденные останки павшего красноармейца. Степана Дружинина призвали на фронт, когда ему было 42 года. Он погиб в бою на территории Тверской области в августе 1942 года. Останки обнаружили поисковики московского отряда «Витязь».

Ребята провели большую работу по поиску незахороненных останков бойцов Красной армии в Тверской области. В декабре прошлого года там и был найден Степан Дружинин. Его опознали по нестандартному бланку в медальоне. Перед боями красноармеец записал в него данные о себе и своей семье.

На родную землю останки солдата привезли поисковики кировского отряда «Линия Фронта». На своей страничке в соцсети они рассказали о судьбе Степана Дружинина. Похоронили бойца рядом с супругой Анной, чье имя он указал в солдатском медальоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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