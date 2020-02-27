2020-02-27T11:02:45+03:00
Общество

Ученикам школы-интерната из Слободского помогают выбрать профессию

Кировские железнодорожники провели День старшеклассника
Ольга Маковеева
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Как работает машинист локомотива, ребятам показали на специальном тренажере. Фото: предоставлено пресс-службой РЖДКак работает машинист локомотива, ребятам показали на специальном тренажере. Фото: предоставлено пресс-службой РЖД
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Многие ученики выпускных классов уже выбрали профессию. Но есть и такие, кто еще не до конца определил дальнейший жизненный путь. Так, в школе-интернате г. Слободского большинство старшеклассников решило связать свою жизнь с железной дорогой. Но вот какую специальность выбрать, ребята еще не решили.

Кировские железнодорожники решили познакомить их с востребованными в отрасли профессиями. Они организовали для воспитанников интерната экскурсию на предприятия станции Киров.

Ребята узнали об особенностях таких профессий как оператор дефектоскопной тележки, сигналист, дежурный по станции, осмотрщик вагонов, электромонтер контактной сети, машинист локомотива, слесарь по ремонту подвижного состава.

Учащиеся также побывали на «Эко-уроке». Им рассказали о программах по снижению негативного воздействия на окружающую среду, которые применяют в ОАО «РЖД».

Воспитанники школы-интерната узнали и о том, как получить направление в железнодорожные вузы и какие льготы и гарантии получают молодые специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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