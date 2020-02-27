2020-02-27T11:02:43+03:00
Общество

В Кирове и области разыскивают 17-летнюю девушку

Подросток пропал два дня назад
Анастасия РОМАНОВА
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Подростка разыскивают уже второй день. Фото: vk.com/ornkirovПодростка разыскивают уже второй день. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кировской области разыскивают 17-летнюю Дарью Шуклину, жительницу пгт Свеча Котельничского района. 25 февраля около 11.00 девушка вышла из дома в последний раз. С тех пор информации о ее местонахождении нет. Дарья вполне может сейчас находиться в Кирове.

Приметы пропавшей сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Дарье Матюхиной на вид 15-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза и короткая мужская стрижка. На момент ухода девушка была одета в темную куртку, темные брюки и кроссовки.

Любую информацию о пропавшей волонтеры просят сообщать по телефонам: 8-800-350-76-25 или 102.

Напомним, ранее мы писали о другой девушке, пропавшей в тот же день, 25 февраля. Дарью Матюхину из Орлова сейчас также разыскивают по всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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