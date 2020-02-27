2020-02-27T10:44:50+03:00
Происшествия

Кировчанин украл перчатки и кастрюлю и сел на полтора года

За пьяную выходку мужчина поплатился колонией строгого режима
Анастасия РОМАНОВА
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Охрана взяла незадачливого воришку с перчатками в руках. Фото: pixabay.comОхрана взяла незадачливого воришку с перчатками в руках. Фото: pixabay.com
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В Кирове осудили местного жителя за дерзкое ограбление магазина. Охрана поймала его как раз в момент кражи хозяйственных перчаток.

Как сообщает городская прокуратура Первомайского района, в сентябре 2019 один подвыпивший кировчанин решил заиметь чего-нибудь полезного в хозяйстве, но чтобы за чужой счет. С этой мыслью он направился в один из магазинов по улице Ленина. Войти оказалось просто - замок на двери сломался, стоило посильнее дернуть на себя дверь.

Осмотревшись, воришка в первую очередь наложил лапы на кассу, забрав оттуда немногим меньше трех сотен рублей. Затем его внимание привлекла металлическая кастрюля на витрине, которую он тут же прихватил с собой. Решив, что она точно пригодится в хозяйстве, мужчина тут же унес ее домой. Правда, потом, решив, что этого мало, вернулся обратно в магазин и прихватил еще хозяйственные перчатки. Бедняга не знал, что, пока он выбирал для дома все, что плохо лежит, в магазине сработала сигнализация. Прибывшие сотрудники ЧОПа взяли его прямо с этими перчатками в руках.

К своей чести, кировчанин не сопротивлялся и не пытался сбежать, честно признавшись в воровстве. Все нажитое непосильным трудом у него забрали и вернули владельцу магазина. Ущерб, к слову, составил бы 1795 рублей, успей он скрыться с этими перчатками. Суд дал мужчине полтора года «строгача» за перчатки, кастрюлю и триста рублей. Учитывая, что ранее воришка уже был судим, приговор вряд ли стал для него в новинку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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