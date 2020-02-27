В Кировской области действует 21 подразделение для ликвидации природных пожаров

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:10:59+03:00

Специальные бригады обследуют и очищают прилегающие к лесу участки от сухой травы, валежника, сучьев, мусора и других горючих материалов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специальные ведомства и органы власти региона обсудили меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

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На территории региона создано 21 подразделение противопожарной службы общей численностью 377 человек

Вчера, 26 февраля, в правительстве Кировской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

В нашем регионе действует 21 подразделение противопожарной службы. В них работают 377 человек. В 2019 году пожарные спасли 55 человек, а также материальные ценности и имущество на сумму более 171,8 млн рублей.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Константин Бармин сообщил, что основная причина возгораний в лесах в 2019 году - нарушение правил пожарной безопасности местными жителями.

Он также пояснил, что для защиты населенных пунктов от природных пожаров проводят целый комплекс мероприятий. Специальные бригады обследуют и очищают прилегающие к лесу участки от сухой травы, валежника, сучьев, мусора и других горючих материалов.

Места массового отдыха, населенные пункты, садоводства, летние оздоровительные лагеря, которые находятся рядом с лесными массивами патрулируют сотрудники различных ведомств. Так, в 2019 году они провели более 1,5 тысячи рейдов.

Начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кировской области Евгений Скочилов рассказал, что на территории области существует десять популярных летних туристических маршрутов: пять - пеших и пять - водных. И оперативный дежурный управления МЧС России по Кировской области сообщает туристическим группам о неблагоприятных и опасных явлениях погоды два раза в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU