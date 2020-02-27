В Кировской области пропала 16-летняя девочка

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:50:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области разыскивают 16-летнюю Дарью Матюхину, жительницу города Орлова. 25 февраля около 05.30 девочка уехала на учебу в Киров. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщают поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Первый». Дарье Матюхиной на вид 16-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза и темные длинные волосы. На момент ухода девочка была одета в красную курточку с капюшоном с отделкой в виде серого меха, темно-синие джинсы, черную футболку с блестками и серые ботинки. С собой у подростка был небольшой рюкзак.

Любую информацию о пропавшей волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8-800-350-76-25 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU