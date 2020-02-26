Областная больница вернет пациентам средства, затраченные на проезд

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:23:13+03:00

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Трое жителей Малмыжского района пожаловались в прокуратуру на медицинское учреждение. Им отказались вернуть затраты на проезд из райцентра к ближайшему отделению больницы в Вятских Полянах.

Закон гарантирует право на оказание медицинской помощи за счет средств бюджета. Проверка установила, что заявители проживают в Малмыжском районе и являются инвалидами первой группы. Они в период с мая 2018 года по ноябрь 2019 года получали медицинскую помощь в отделении Кировской областной больницы в городе Вятские Поляны.

Следователи выяснили, что на протяжении 19 месяцев пострадавшие самостоятельно добирались к месту проведения медицинских процедур. Они преодолевали значительное расстояние - около 100 км, в том числе и на такси, - оплачивая проезд из своего кармана. Позже инвалиды обратились в больницу, но им отказали в компенсации затрат. Граждане заявили о нарушении их прав в прокуратуру Малмыжского района.

В итоге районный суд Кировской области признал требования прокуратуры законными. Он взыскал с «Кировской областной клинической больницы» в пользу пострадавших денежные средства для компенсации их расходов на транспорт. Решение суда еще не приведено в исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU