В Кирово-Чепецке сосед спас пожилую женщину от пожара

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:58:53+03:00

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В воскресенье, 23 февраля, в квартире 80-летней жительницы Кирово-Чепецка произошел пожар. Причиной стало короткое замыкание, от которого загорелся телевизор. Как сообщает портал chepetsk.ru аппарат был старой модели, а в нем есть детали, которые загораются довольно быстро. Комната сразу наполнилась дымом.

Правда, уже через пять минут после вызова приехали пожарные. Но и этого времени могло хватить, чтобы пожилая женщина отравилась угарным газом. Тем более, что самостоятельно она передвигается с трудом. К счастью, не растерялся ее сосед.

Мужчина все сделал по правилам. Сначала отключил электричество, затем вывел женщину из задымленной квартиры. И после этого самостоятельно потушил пожар.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС осталось убедились в безопасности обстановки. Они от всей души поблагодарили внимательного мужчину, который не остался в стороне от беды своей соседки.

ИСТОЧНИК KP.RU