В Кировской области выдадут жилищные сертификаты на 30 миллионов рублей
Согласно распоряжению правительства, в Кировской области в 2020 году будет выдано 14 государственных жилищных сертификатов на сумму 30 млн рублей.
Девять из них выделено для пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф. Еще один получат граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Четыре сертификата выдадут семьям вынужденных переселенцев.
Как пояснили в региональном минстрое, Государственные жилищные сертификаты жители Кировской области получают в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». - пояснили в региональном минстрое. Им за счет средств федерального бюджета предоставляют социальные выплаты на приобретение жилья. Право на их получение как раз удостоверяет такой сертификат,
Сейчас в Кировской области в очереди на получение сертификатов находятся 26 семей с Севера, четыре семьи - вынужденные переселенцы, 12 семей участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
ИСТОЧНИК KP.RU