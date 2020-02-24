В Кировской области выдадут жилищные сертификаты на 30 миллионов рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:41:47+03:00

Право на жилищные сертификаты имеют участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, семьи с Севера и вынужденные переселенцы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Согласно распоряжению правительства, в Кировской области в 2020 году будет выдано 14 государственных жилищных сертификатов на сумму 30 млн рублей.

Девять из них выделено для пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф. Еще один получат граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Четыре сертификата выдадут семьям вынужденных переселенцев.

Как пояснили в региональном минстрое, Государственные жилищные сертификаты жители Кировской области получают в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». - пояснили в региональном минстрое. Им за счет средств федерального бюджета предоставляют социальные выплаты на приобретение жилья. Право на их получение как раз удостоверяет такой сертификат,

Сейчас в Кировской области в очереди на получение сертификатов находятся 26 семей с Севера, четыре семьи - вынужденные переселенцы, 12 семей участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU