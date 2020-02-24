В Слободском подполковник спас мужчину из пожара

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:34:59+03:00

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18 февраля, в 20.24, на пульт 48-й пожарной части города Слободской поступило сообщение о пожаре. Горел жилой 5-квартирный дом.

Диспетчер отправил к месту вызова дежурный караул и сообщил о пожаре руководителю местного гарнизона Максиму Шведчикову. Подполковник в это время был дома, но сразу отправился к месту пожара.

- Этот дом буквально в 200 метрах от моего, - рассказывает Максим Шведчиков. - Поэтому я сразу же бросился к машине и уже менее, чем через минуту был на месте. Жильцы сообщили мне, что в квартире находится человек, но там сильное задымление.

Дежурный караул еще не прибыл, а счет шел уже на секунды. Максим Павлович решил спасти пострадавшего самостоятельно. В квартире ничего не было видно из-за сильного дыма. Откуда-то изнутри доносились хрипы человека. На них спасатель и стал ориентироваться, продвигаясь ползком по полу. Но начал задыхаться сам. Поэтому выполз в коридор и отдышался. И снова вернулся в горящую квартиру. Со второй попытки подполковник вытащил 31-летнего мужчину на свежий воздух. Вскоре приехали пожарные и скорая помощь.

Спасенного мужчину с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в центральную районную больницу. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU