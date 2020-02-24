В Кирове дерево упало на остановку

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:26:24+03:00

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23 февраля в Кирове ветхое дерево упало на остановку В это время на ней были люди, ожидавшие общественный транспорт. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото случившегося опубликовал очевидец Андрей Устюжанинов в группе «Злой Кировчанин». По его словам, сильный ветер обрушил дерево на остановку у областной больницы по улице Воровского.

- Чуть людей не прибило, администрация, убирайте сухие деревья, иначе точно кого-нибудь убьет..., - возмутился автор поста.

В комментариях другие подписчики паблика обратили внимание, что в городе действительно много аварийных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU