В Кирове дерево упало на остановку
23 февраля в Кирове ветхое дерево упало на остановку В это время на ней были люди, ожидавшие общественный транспорт. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото случившегося опубликовал очевидец Андрей Устюжанинов в группе «Злой Кировчанин». По его словам, сильный ветер обрушил дерево на остановку у областной больницы по улице Воровского.
- Чуть людей не прибило, администрация, убирайте сухие деревья, иначе точно кого-нибудь убьет..., - возмутился автор поста.
В комментариях другие подписчики паблика обратили внимание, что в городе действительно много аварийных деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU