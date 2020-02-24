2020-02-24T12:07:58+03:00
Общество

В Кировской области через МФЦ можно получить две новые услуги

Сейчас «Мои документы» оформляют выплаты по уходу за нетрудоспособными
Ольга Маковеева
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В центрах «Мои Документы» сейчас можно получить еще две услуги Пенсионного фонда РФ.В центрах «Мои Документы» сейчас можно получить еще две услуги Пенсионного фонда РФ.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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В центрах «Мои Документы» сейчас можно получить еще две услуги Пенсионного фонда РФ. Кировчане, которые не работают, ухаживая за нетрудоспособными членами семьи или за детьми-инвалидами, или инвалидами с детства I группы, могут оформить компенсационные выплаты.

Для этого нужно принести в МФЦ свой паспорт и паспорт нетрудоспособного, за которым вы ухаживаете, а также его согласие.

Кировчанам, которые ухаживают за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы достаточно предоставить только свой паспорт.

По каждой услуге у вас могу попросить еще документы, подтверждающие дополнительные обстоятельства. В центрах госуслуг примут документы и передадут в Пенсионный фонд для назначения компенсационных и ежемесячных выплат. Их назначат с того месяца, в котором вы обратились с заявлением, но не ранее дня возникновения права на выплату.

ВАЖНО

Узнать перечень документов можно по телефону 8-800-707-43-43. Кроме того, по номеру 8-922-906-27-50 в Whatsapp, Viber или TamTam можно задать вопрос в виде текстового сообщения. Оператор МФЦ ответит в течение 15-20 минут в рабочее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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