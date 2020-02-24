2020-02-24T13:47:16+03:00
Спорт

Команда МЧС Кировской области выиграли Кубок по хоккею с шайбой

Игроки «Пламени» попали в лигу сильнейших среди команд органов безопасности и правопорядка
Ольга Маковеева
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Спасатели уверенно победили соперников и в полуфинале, и в финале. Фото: 43.mchs.gov.ru/Спасатели уверенно победили соперников и в полуфинале, и в финале. Фото: 43.mchs.gov.ru/
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Вчера, 23 февраля, завершился открытый Кубок Кировской области по хоккею с шайбой среди команд органов безопасности и правопорядка на призы ГФИ Владимира Климова. Игры проходили в спортивном комплексе «Союз» в Кирове.

В группе Б победителем стала команда «Пламя». В ее составе - сотрудники Главного управления МЧС России по Кировской области и специального управления ФПС №16. Спасатели уверенно обыграли в полуфинале команду «Русич» (ГИБДД г. Кирово-Чепецка). Счет матча - 4:1. А в финальной игре они со счетом 8:0 победили соперников из «ХК МВД» (УМВД по Кировской области), которые стали серебряными призерами. Третье место заняла команда «УФСИН» из Ижевска.

А игрок команды «Пламя» начальник испытательной пожарной лаборатории Анатолий Каргапольцев стал лучшим защитником турнира!

Победа в этих соревнованиях позволила «Пламени» попасть в лигу сильнейших. С этим достижением хоккеистов поздравили на церемонии закрытия турнира Владимир Климов и врио начальника Главного управления МЧС России по Кировской области Алексей Аникин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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