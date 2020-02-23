В Кировской области с 13 января ищут 48-летнего мужчину
В Кировской области разыскивают 48-летнего мужчину. Валерия Викентьевича последний раз видели 13 января 2020 года в поселке Восточный Омутнинского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщают УМВД России по Кировской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». Валерию 48 лет, рост 180 см, худощавое телосложение, черные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Неизвестно во что он был одет на момент исчезновения. Особая примета - желтая сережка-кольцо в левом ухе.
Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU