Двое мужчин украли у слобожанина собаку породы хаски
На днях у жителя города Слободской украли собаку. По словам хозяина, он пошел в автосервис. Собаку оставил привязанной у ворот мастерской. Когда мужчина вышел из сервиса, он не нашел своего питомца. Местный житель сразу обратился в полицию. Чтобы быстрее найти питомца, полицейские обратились к патрулям вневедомственной охраны.
Росгвардейцы прибыли на место похищения. Хозяин сообщил все приметы своего пса. Через 10 минут во дворе многоэтажного дома росгвардейцы заметили двух мужчин: одному было 33 года, другому 26. С ними рядом и был очень похожий пес. Подозреваемые сразу признались, что это не их собака. Хозяин узнал в собаке своего питомца. Росгвардейцы передали возможных похитителей в полицию для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU