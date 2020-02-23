2020-02-23T13:05:30+03:00
Общество

Двое мужчин украли у слобожанина собаку породы хаски

Подозреваемые уже задержаны
Олег ЛЯЛИН
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Подозреваемые сразу признались, что эта собака не принадлежит им.Подозреваемые сразу признались, что эта собака не принадлежит им.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На днях у жителя города Слободской украли собаку. По словам хозяина, он пошел в автосервис. Собаку оставил привязанной у ворот мастерской. Когда мужчина вышел из сервиса, он не нашел своего питомца. Местный житель сразу обратился в полицию. Чтобы быстрее найти питомца, полицейские обратились к патрулям вневедомственной охраны.

Росгвардейцы прибыли на место похищения. Хозяин сообщил все приметы своего пса. Через 10 минут во дворе многоэтажного дома росгвардейцы заметили двух мужчин: одному было 33 года, другому 26. С ними рядом и был очень похожий пес. Подозреваемые сразу признались, что это не их собака. Хозяин узнал в собаке своего питомца. Росгвардейцы передали возможных похитителей в полицию для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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