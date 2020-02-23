2020-02-23T11:43:23+03:00
Общество

В области установлен еще один температурный рекорд

22 февраля 2020 воздух прогрелся до +5 градусов
Олег ЛЯЛИН
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Теперь среднесуточный температурный рекорд за 22 февраля принадлежит 2020 году.Теперь среднесуточный температурный рекорд за 22 февраля принадлежит 2020 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Любительская метеорология в Кирове» сообщает, что 22 февраля 2020 года в регионе установлено новое максимальное температурное значение за этот день. Столбик термометра поднялся до +5 градусов Цельсия.

Прошлый рекорд был за 1990 годом. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +2,9 градусов. Надо сказать, что рекорды были побиты не только в Кирове. В Яранске 22 февраля было +4,4 градуса, прошлый рекорд принадлежал 1998 году. В Кильмези температура достигла +6,1 градуса по Цельсию, побив рекорд 1962 года. В Опарино было +5,6 градуса тепла, ранее рекорд принадлежал 1990 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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