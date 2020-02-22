«Комсомолка» поздравляет кировчан с Днем защитника Отечества
Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» поздравляет сотрудников Росгвардии и всех силовых структур Кировской области с Днем защитника Отечества!
Честь, отвага, острый ум, чувство справедливости и готовность прийти нуждающемуся на помощь – качества, которые отличают сотрудников правоохранительных органов и спасателей. И пусть, мужчины, обладающие этими качествами, станут не исключением, а правилом, и тогда наша жизнь будет в надежных руках.
От всей души желаем вам спокойных дежурств, крепких нервов и богатырского здоровья. Пусть каждый ваш день будет наполнен только хорошими событиями.
Пусть в жизни вам сопутствует удача, а родные и близкие буду всегда рядом, готовые поддержать и выслушать в трудную минуту. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
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