Сотрудники кировского УГИБДД проверят водителей на трезвость

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:01:46+03:00

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В воскресенье 23 февраля за водителями на дорогах будет вестись усиленный контроль. Дежурные экипажи расставят на загородных трассах и в местах проведения праздничных мероприятий. Без внимания не останутся также въезды и выезды из Кирова. К «вахте» привлекаются и активисты из «Ночного патруля г. Киров».

Госавтоинспекция поздравляет всех водителей-мужчин с днем защитника Отечества и напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде недопустимо. За пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение удостоверения до полутора лет.

ИСТОЧНИК KP.RU