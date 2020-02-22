Сотрудники кировского УГИБДД проверят водителей на трезвость
Мероприятие запланировано на праздник 23 февраля
Проверки на трезвость пройдут 23 февраля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье 23 февраля за водителями на дорогах будет вестись усиленный контроль. Дежурные экипажи расставят на загородных трассах и в местах проведения праздничных мероприятий. Без внимания не останутся также въезды и выезды из Кирова. К «вахте» привлекаются и активисты из «Ночного патруля г. Киров».
Госавтоинспекция поздравляет всех водителей-мужчин с днем защитника Отечества и напоминает, что управление автомобилем в нетрезвом виде недопустимо. За пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение удостоверения до полутора лет.
ИСТОЧНИК KP.RU