На Производственной грузовой автомобиль развалился пополам
По версии владельца, машина попала в яму
Автомобиль развалился на две части, когда попал в яму. Фото: vk.com/auto43
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«На Производственной… сломался пополам. Что происходит с дорогами? Они тают?», - иронично пишет автор поста в группе «НДК - НА ДОРОГАХ КИРОВА | АВТО КИРОВ». Водитель утверждает, что его автомобиль угодил в яму на асфальте. После этого машина буквально распалась на две части.
- Он влетел передними колесами в яму + был груженый, вот и сломался, - пишет в комментариях к записи один из пользователей ВК.
Комментаторы в равной степени винят как дорожников, так и самого владельца автомобиля за то, что хозяин не ухаживал за своим транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU