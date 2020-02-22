Дороги в Кировской области отремонтируют за 1,3 миллиарда рублей

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:39:06+03:00

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Эти средства - сумма от «остатков» с 2019 года и новых поступивших денег из федерального бюджета. А потратят их на строительство участка трассы Опарино - Альмеж. Раньше дорожные работы на этом участке проводились за счет областного бюджета. Министр финансов области Лариса Маковеева отметила, что в следующем 2021 году в бюджет Дорожного фонда региона направят еще один миллиард рублей. В 2022 году - 1,1 миллиарда.

Поступившие деньги потратят на продолжение реконструкции автодороги Киров - Котлас - Архангельск, участок Скрябино - Пинюг. На эти автомобильные дороги направят 100 миллионов рублей. А в 2021 – уже 900 миллионов.

Кроме того, 103,5 миллиона рублей выделили для переселения жильцов аварийных домов в новые квартиры. На 34 миллиона рублей реализуют национальные программы «Образование» и «Демография». Для реконструкции сетей водоснабжения в селе Среднеивкино, в деревнях Воронье, Осиновице, и Сутяге Верхошижемского района направят 3,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU