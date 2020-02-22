Карантинный центр по коронавирусу может появиться в Кирове

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:43:17+03:00

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В Кировской области может появиться карантинный центр по коронарирусу. Об этом сообщает портал «Свойкировский.рф» со ссылкой на другой источник. Здание рассчитано на 40 человек. Оно предназначено для студентов по обмену из Китая, которые обучаются в Кирове. При подозрении на болезнь, их могут поместить в карантин.

Минздрав Кировской области подтвердил: вопрос о создании карантинного учреждения действительно обсуждается. Подробной информации об инициативе нет, так как с 20 февраля власти России запретили гражданам Китая въезжать на территорию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU