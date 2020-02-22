2020-02-22T11:28:06+03:00
Общество

Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары

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Лучший подарок мужчине на праздник - спортивный инвентарь.Лучший подарок мужчине на праздник - спортивный инвентарь.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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В Россельхозбанке подсчитали, как День защитника Отечества влияет на покупательную активность россиян. В дни отдыха они совершают покупки по картам в 1,5 активнее: согласно данным РСХБ, в период с 22 по 24 февраля общий объем трат держателями карт банка увеличивается на 60%.

Самыми популярными становятся покупки в категории спорттоваров: количество операций по картам здесь увеличивается в 2,7 раза. На втором месте супермаркеты, одежда, обувь и аксессуары – в 2,5 раза. Траты в кафе и ресторанах вырастают в 2 раза, а на покупки детских игрушек накануне праздника россияне начинают тратить больше в 1,9 раза.

«Многие жители нашей страны отмечают День защитника Отечества, тем более что он является нерабочим праздничным днем. Люди планируют семейные развлечения на дни отдыха и активнее совершают покупки, в том числе с помощью банковских карт. Интересно, что больше всего увеличивается количество покупок в категории спорттоваров. Приятно предположить, что наши девушки и женщины делают полезные подарки своим мужчинам на 23 февраля, предпочитая видеть их в хорошей физической форме», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

В РСХБ также установили, что сами мужчины предпочитают тратить деньги в кафе, ресторанах и супермаркетах. Женщины в праздничные дни начинают тратить больше в салонах красоты, магазинах одежды, обуви, аксессуаров и детских игрушек.

По данным Россельхозбанка, средняя стоимость подарка на 23 февраля в Москве составляет 2 500 рублей, в Санкт-Петербурге – 1 500 рублей, а в регионах – около 800 рублей.

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