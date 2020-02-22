Обанкротившиеся «управляйки» Кирова мэрия заменила новой
Сейчас компания получает все необходимые лицензии
Павел Сырчин стал руководителем новой Ук.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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«Единая управляющая компания Кирова» - название новой УК, которая создана на базе банкротов «УК Ленинского района» и МУП «ЦКС». В распоряжении этих компаний, несмотря на бедственное положение, в сумме около 1200 домов.
Руководителем новой «управляйки» стал глава «УК Ленинского района» Павел Сырчин. Начальник департамента муниципальной собственности города Вадим Токарев сообщил, что сейчас новая УК получает все необходимые разрешения и лицензии.
ИСТОЧНИК KP.RU