Обанкротившиеся «управляйки» Кирова мэрия заменила новой

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:29:29+03:00

Сейчас компания получает все необходимые лицензии

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«Единая управляющая компания Кирова» - название новой УК, которая создана на базе банкротов «УК Ленинского района» и МУП «ЦКС». В распоряжении этих компаний, несмотря на бедственное положение, в сумме около 1200 домов.

Руководителем новой «управляйки» стал глава «УК Ленинского района» Павел Сырчин. Начальник департамента муниципальной собственности города Вадим Токарев сообщил, что сейчас новая УК получает все необходимые разрешения и лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU