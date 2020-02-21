Погода в Кирове на 23 февраля: температурные «качели» и легкий морозец

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:12:07+03:00

Растаявший снег превратился в лужи по всему городу Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Рабочая неделя выдалась теплой, слякотной и местами дождливой. На днях Киров побил несколько температурных рекордов прошлых лет. Но приходу весны радоваться рано: горожан ждут очередные температурные «качели». Грядущие выходные дни отметятся продолжением оттепели и легким морозцем.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в субботу, 22 февраля, ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов. К вечеру столбики термометра опустятся вниз и покажут от нуля до -3 градусов.

В воскресенье, 23 февраля легкий «минус» подморозит город. Термометры застынут на отметке от -4 до -3 градусов в течение всего дня. На дорогах и тротуарах при этом возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть более осторожными. К вечеру начнется небольшой снегопад, который будет идти всю ночь.

Понедельник, 24 февраля, ожидается снежным. Осадки будут идти до самого вечера. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -1. А вот первый рабочий день вновь встретит кировчан похолоданием. Термометры покажут -5...-1 градус.

ВАЖНО!

Водителям напоминают, что необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями и не превышать скорость. Пешеходам советуют быть осторожными при переходе дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU